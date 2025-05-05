Очевидцы сообщили о черном дыме в Кемерово. В региональном МЧС рассказали о пожаре, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в соцсетях появились фотографии. На кадрах видно, что со стороны гаражей валит густой дым. Сибдепо отметил, что гаражи расположены на Комсомольском проспекте. Редакция попросила прокомментировать ситуацию МЧС Кузбасса.

В ведомстве сообщили, что восемь пожарных и две единицы техники прибыли на место происшествия вечером в воскресенье, 4 мая. Предварительная причина пожара — замыкание. Изначально горел один гараж, но пламя перекинулось на соседние здания. В результате в одном гараже обгорели стены и потолочное перекрытие. Кроме того, обрушилась деревянная обрешетка кровли. В другом здании обгорела обшивка стены.

«Общая площадь пожара составила 12 кв. м», — сообщили в МЧС Кузбасса.

По данным издания, в результате пожара никто не пострадал. Прохожие были напуганы дымом, который развеивался на дальнее расстояние.

Ранее сообщалось, что увеличилось число погибших при возгорании дома в Москве.