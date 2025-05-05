Увеличилось число погибших при возгорании дома в Москве

По информации, полученной от представителей правоохранительных органов, трагический пожар в многоквартирном доме на юго-западе Москвы унес жизни уже трех человек, передает РИА Новости.

Вечером 4 мая в доме № 39 по улице Генерала Тюленева произошло возгорание, охватившее две квартиры. В результате пожара произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Жильцы были эвакуированы и размещены во временных пунктах.

Приблизительно в 23:00 мск пожарным удалось полностью потушить пламя. По разным сведениям, более десяти человек получили ранения, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Квартира, где произошел взрыв, сдавалась в аренду. На момент инцидента арендатор отсутствовал в квартире.

По предварительным данным, один из пострадавших от пожара получил серьезные ожоги, покрывающие 80% поверхности тела, и был доставлен в больницу. Оперативные службы сообщают, что, предварительной причиной взрыва в жилом доме стала утечка газа.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Для определения точной причины трагедии будут проведены необходимые экспертизы, включая пожарно-техническую.

Ранее сообщалось, что спасатели снимали с окон тела погибших при пожаре на Генерала Тюленева.