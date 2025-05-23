Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Орловской области

По информации канала, инцидент произошел примерно в 14:00. Вертолет упал в районе поселка Нарышкино, который находится в Урицком районе. Местные жители сообщили, что после падения были слышали взрывы. На месте происшествия начался пожар. Очевидцы снимают на видео дым, который валит со стороны предположительного места падения.

В настоящее время информация о жертвах отсутствует, но данные могут обновиться, сообщил телеграм-канал Readovka. Неизвестно также, находились ли на борту пассажиры.

«Перед падением вертолета в Орловской области местные жители наблюдали его снижение», — сообщил телеграм-канал Readovka.

По информации канала, снижение могло быть связано с желанием пилота не дать вертолету упасть в черте населенного пункта. На место происшествия направляются экстренные службы, сообщил SHOT. По информации канала, на данный момент в официальных источниках информации о крушении нет. Очевидцы также присылают видео и фото.

Очевидцы рассказали Mash, что перед падением вертолет задымился. Предварительная версия крушения — отказ двигателя. Воздушное средство направлялось в сторону Смоленской области.

«В результате крушения вертолета в Орловской области погибли два человека — предварительно, пилот и бортмеханик», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что в жилом районе Калифорнии упал самолет.