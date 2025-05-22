В жилом районе Калифорнии упал самолет

В одном из жилых районов города Сан-Диего (штат Калифорния, США) произошло крушение небольшого самолета модели Cessna 550, сообщило агентство Associated Press (AP).

По информации источника, в результате инцидента загорелись около 15 домов, находящихся в районе Мерфи Каньон. К месту чрезвычайного происшествия (ЧП) прибыли спасатели, чтобы бороться с огнем.

Отмечается, что воздушное судно протаранило несколько жилых построек. На месте инцидента образовалось разлитое авиационное топливо. Кроме того, в момент аварии в Сан-Диего стоял густой туман. Вероятно, погодные условия и стали причиной авиакатастрофы.

Как отметил помощник начальника пожарной охраны Дэн Эдди, из-за попадания самолета в районе образовалось «поле обломком». Местных жителей экстренно эвакуируют, также ведутся поиски пилота. О жертвах и пострадавших пока данных нет.

Ранее сообщалось, что в Финляндии столкнулись два гражданских вертолета.