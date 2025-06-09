Очевидцы сообщили о пчелином рое на детской площадке Кузбасса

Жители Кемерово сфотографировали улей, который заметили на одной из детских площадок города и опубликовали снимки в местных телеграм-каналах и соцсетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Судя по опубликованным кадрам, улей больших размеров. Он появился вблизи площадки, где горожане играют в теннис. Один из подписчиков уточнил, что на фото — рой. Пчелы роются в ожидании матки. Автор сообщения уверен, что такое соседство с детской площадкой может стать причиной несчастного случая. Он просит местные власти принять необходимые меры для устранения опасности.

Одна из комментаторов успокоила горожан. По ее словам, в прошлом году такой же улей появился возле жилого многоэтажного дома. Пчелы разлетелись примерно через два-три дня после образования улья. Один из подписчиков опроверг информацию о рое пчел. Он рассказал, что проживает рядом и на площадке точно нет пчел. Мужчина уверен, что фото — это результат применения искусственного интеллекта.

«Зачем кто-то потратил время на нейросети ради этого — неизвестно», — написал горожанин.

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