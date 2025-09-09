Очевидцы сообщили о стремительном возведении будущей визитной карточки Приморского края

По информации издания, в центре Владивостока начали строительство нового культурного центра. Предполагается, что он станет визитной карточкой Приморского края. Музейно-театральный комплекс появится на сопке Орлиное гнездо. Специалисты начали возведение с бетонной конструкции. Теперь рабочие вставляют окна и выполняют фасадные работы. Местные жители делятся информацией, как проходит строительство городского объекта.

«По словам очевидцев, здание возводят стремительно», — сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, появление центра — уникальный проект, который в регионе ранее не реализовывали. Центр объединит в себе филиалы Мариинского театра, Третьяковской галереи и Российского государственного института сценических искусств. Комплекс имеет не только важное значение для развития искусства. Он создаст 113 новых рабочих мест, которые будут открыты для соискателей уже в 2026 году.

