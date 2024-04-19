Очевидцы уверены, что летевшая на борту самолета S7 овчарка не могла прогрызть переноску

Очевидцы уверены, что летевшая на борту самолета S7 овчарка не могла самостоятельно прогрызть переноску. Они предполагают, что пластиковая переноска могла удариться о другой предмет по вине команды пилота, которые не закрепили ее правильно. Эксперт считает, что в любом случае собака, которая едва не погибла, пережила сильный стресс, сообщает vostokmedia.com .

Инцидент произошел 14 апреля. В багажном отделении на борту боинга S7 Airlines находилась овчарка. После приземления владельца питомца по громкой связи попросили срочно обратиться к кабинному экипажу. Очевидцы увидели, что пластиковая переноска была сломана. Питомец выжил.

«Единственное, что угрожало овчарке — она могла подавиться пластиком, но этого не произошло. В воздушной гавани Приморского края питомца передали хозяину», — говорится на сайте АСТВ.

Очевидцы не согласны с официальной позицией АСТВ. Одна из пассажирок видела сломанную переноску. В ней была дыра большого размера. Животное не могло за час 20 минут перелета прогрызть настолько большую дыру, причем с рваными краями.

«Там видно, что случился удар о какой-то другой предмет. У дыры были очень резкие края, как будто переноску пробили», — сообщила пассажирка рейса Южно-Сахалинск — Владивосток.

Эксперт рассказал, что в состоянии стресса собака не будет ничего грызть. Она может выть, драть пеленку, лаять. Специалист уверен, что в любом случае будут проводить экспертизу, потому что авиакомпания должна заплатить за сломанную переноску, если ее вину установят. То, что собака выжила, — это чудо, уверен эксперт.

«Хорошо, что у овчарки оказалось сильное сердце. Вероятно, она была подготовлена к такому перелету. Но я думаю, что на психике животного такой удар — находиться в темном помещении, где все гудит и очень холодно — точно отразится», — считает эксперт, опрошенный корреспондентом «Восток-Медиа».

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