На пляжах Московской области стартует фестиваль «Звездное лето в Подмосковье»

В субботу, 4 июля, на пляжах Московской области стартует серия спортивных тренировок и мастер-классов «Звездное лето в Подмосковье». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Посетителей ждут разминка и мастер-классы, подвижные игры и интерактивные развлечения для всей семьи, волейбольные матчи между командой звездных гостей и сборной местных жителей, розыгрыши призов и автограф-сессия с известными спортсменами. Фестиваль проведут в Солнечногорске на набережной озера Сенеж (4 июля), в Ногинске на пляже «Черноголовский пруд» (11 июля) и в Зарайске на пляже «Осетр» (25 июля).

В числе звезд — олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, российская регбистка, выступающая за клуб «ВВА-Подмосковье» и сборную России по регби-7 Дарья Норицына и многие другие.

Отметим, что проект реализует при поддержке областного Минспорта в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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