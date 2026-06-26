В Дмитровском построят новый производственно-складской комплекс

В деревне Зараменье Дмитровского округа возводят новый высокотехнологичный производственно-складской комплекс, строительная готовность объекта достигла 40% — специалисты ведут устройство полов, покрытия и ограждающих конструкций. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщик — компания «Мостарстрой» планирует завершить работы к середине лета 2028 года. В рамках проекта он возведет крупный многофункциональный склад с современным оборудованием площадью более 29 тыс. кв. м, где будут применять современные технологии автоматизированного учета и обработки грузов. В двух зонах многофункционального склада организуют специализированные участки для размещения различного оборудования.

Инвестиции проекта превысят 1 млрд рублей, после его запуска в округе создадут 400 новых рабочих мест.

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