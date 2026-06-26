Свет в ночи: сотни квадрокоптеров превратят небо над «Динотеррой» в произведение искусства

Масштабное действо с участием БПЛА обещают устроить организаторы в Кемеровской области. Гостей фестиваля ждет не только погружение в доисторическую эпоху, но и захватывающее техническое представление, сообщил VSE42.RU .

Как сообщили организаторы мероприятия, в субботу, 4 июля, над центральной площадкой «Динотерры» в Чебулинском округе развернется впечатляющее светотехническое действо с участием беспилотных летательных аппаратов. Согласно анонсу, синхронно движущиеся квадрокоптеры выстроятся в замысловатые узоры, подсвеченные сотнями огней.

Авторы проекта характеризуют задумку как симбиоз научного знания и художественного творчества. В небе появятся светящиеся фигуры, причем действо будет проходить абсолютно бесшумно, подчеркивают организаторы. Конкретное время старта шоу будет объявлено дополнительно.

Стоит отметить, что нынешний год принесет фестивалю и другие новшества. Впервые в программу включены соревнования по управлению дронами, а также сражения роботизированных ящеров.

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Ранее сообщалось, что умеющий уворачиваться от атак БПЛА представил Ростех в Минске.