Жителям Подмосковья рассказали, как подобрать место для пикника онлайн

Жители и гости Подмосковья могут выбрать место для проведения пикника с помощью цифрового сервиса — онлайн-платформы «Пикник в Подмосковье», которая позволяет в течение нескольких минут забронировать подходящее место для отдыха. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно перейти и на страницу сервиса и выбрать один из доступных вариантов: беседку с мангалом или открытую мангальную зону на территории ближайшего парка или лесничества. После брони локации сервис также поможет проложить маршрут до места назначения.

Посетителям также напомнили, что после отдыха на природе важно убирать весь оставленный мусор, чтобы сохранить регион в чистоте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.