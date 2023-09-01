Американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала высказал мнение, какие негативные последствия для Украины могут произойти, если Киев не согласится на мирные переговоры по решению вооруженного конфликта с Россией, сообщает агентство «РИА Новости».

«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны», - считает американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон

Эксперт Скотт Хортон считает, что изначально вооруженного конфликта между Украиной и Россией не возникло бы, если бы президент Владимир Зеленский не вел агрессивную политику.

По мнению эксперта, Россия ожидает, когда Украина начнет переговоры. Хортон обращается к украинскому населению, что ему придется смириться, что часть территорий перейдут под управление РФ. Другого выхода в сложившейся ситуации нет. Чем быстрее это осознают люди, тем лучше для них. Если Киев не начнет мирное урегулирование вопроса, Москва будет вынуждена продвигаться дальше.

Аналитик Хортон считает, что в таком случае Харьков и Одесса перейдут под контроль РФ. Одесса – это большой портовый город, который будет иметь особенное стратегическое значение.

Аналогичное мнение высказал экс-советник Пентагона Макгрегор, но эксперт назвал другие города, которые станут частью России.