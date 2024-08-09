В Китае из крематориев похитили тысячи тел для изготовления трансплантатов

В Китае раскрыли преступную группу, похищавшую труппы из крематориев и медлабораторий для изготовления зубных протезов, сообщил «РБК» со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, преступники выкрали более 4 тысяч тел и успели заработать на криминальном бизнесе около 380 млн юаней ($53 млн).

Костные трансплантаты использовались для лечения зубов, костей и суставов. «Материал» скупала компания Shanxi Aorui Biomaterials в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В ходе обысков в фирме изъято более 18 тонн костей и 34 тысячи полуфабрикатов и готовых изделий.

В ходе расследования задержано 75 человек. В прокуратуре Тайюаня назвали дело «довольным сложным», отказавшись от более подробных комментариев.

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