SPF в городе важнее, чем кажется: эксперт объяснила, почему защита нужна даже в пасмурный день

Руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что SPF-защита необходима в городе не меньше, чем на пляже, в том числе в пасмурную погоду и зимой. По ее словам, ультрафиолет действует мягче, но постоянно: по дороге на работу, у окна, за рулем. Накопительный эффект этих ежедневных доз эксперт назвала главной причиной фотостарения, потери упругости и пигментации.

Вериченко пояснила, что SPF — это формула с фильтрами, которые поглощают или отражают UVB-лучи (отвечают за загар и ожоги) и UVA-лучи (провоцируют старение, морщины и пигментацию). Цифра SPF указывает на защиту от UVB, а за UVA отвечают маркировки PA или знак UVA в круге. До 80% UV-излучения, добавила она, проходит сквозь облака, а часть UVA-лучей проникает через стекло, поэтому даже в офисе у окна кожа получает ультрафиолетовую нагрузку. Зимой снег отражает и усиливает лучи, так что защита актуальна круглый год.

Для повседневного использования специалист рекомендовала SPF не ниже 30, лучше 50, с пометкой broad spectrum или PA+++/PA++++. Текстуру, по ее словам, следует выбирать по типу кожи: легкие флюиды — для жирной и комбинированной, кремовые формулы — для сухой, минеральные фильтры — для чувствительной. Объем нанесения имеет принципиальное значение: на лицо нужно около двух фаланг указательного и среднего пальцев, плюс отдельная порция на шею, уши и тыльную сторону кистей. При меньшем количестве, предупредила Вериченко, SPF 50 фактически превращается в 15–20.

Обновлять защиту, по ее рекомендации, следует каждые 2–3 часа при длительном пребывании на улице. В помещении — реже, например перед обеденной прогулкой. Для офиса удобны SPF-стики, спреи и пудры. Последовательность нанесения, добавила эксперт, такова: сначала уход (очищение, тонизирование, сыворотка, крем), затем SPF, затем макияж. Каждому слою нужно дать впитаться 1–5 минут.

Вериченко подчеркнула, что полагаться только на SPF в составе тонального крема или дневного средства не стоит: чтобы получить заявленную защиту, нужно нанести продукт в нужном объеме, а тон мы практически никогда не наносим в таком количестве. Среди частых ошибок она назвала слишком тонкий слой, отказ от защиты в облачные дни, игнорирование шеи, ушей и кистей, убежденность, что SPF нужен только летом, а также пропуск повторного нанесения. Фильтры, резюмировала специалист, постепенно теряют эффективность в течение дня, особенно при контакте с кожей, телефоном или маской.

