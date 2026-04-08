«Один испорченный гриб испортит все блюдо»: врач-гастроэнтеролог назвала 5 правил безопасной обработки лесных грибов

Лесные грибы — изысканное лакомство, которого многие ждут целый год. Однако тихая охота может обернуться серьезным отравлением, если не знать и не соблюдать базовые правила безопасности. Даже съедобные грибы, собранные или приготовленные с ошибками, способны нанести вред здоровью. О том, что делать с грибами сразу после возвращения из леса и как минимизировать риски, REGIONS рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Правило первое: сортировка и отбраковка — быстро и без жалости

Сразу после того, как корзина оказалась дома, не откладывайте обработку. Переберите грибы, разложив их по видам. Каждый экземпляр нужно внимательно осмотреть. Все, что вызывает сомнения, отправляйте в мусор: червивые, старые, дряблые, с темными пятнами или признаками гнили. Даже один испорченный гриб может испортить все блюдо.

«Многие жалеют выбросить червивый гриб, думая, что достаточно вырезать поврежденные места. Это опасно. Продукты жизнедеятельности личинок и бактерии, которые проникли внутрь, остаются в мякоти. Даже после варки токсины могут сохраниться. Лучше потерять один гриб, чем потом лечиться», — предупреждает Светлана Черепицына.

Правило второе: тщательная очистка и многократная промывка

После сортировки грибы нужно очистить от лесного сора — хвои, листьев, земли. Для этого подойдет мягкая щетка или нож. Затем промойте их в большом количестве холодной воды. Воду меняйте несколько раз, пока она не станет прозрачной. Особенно тщательно промывайте пластинчатые грибы (сыроежки, волнушки, грузди) — в пластинках скапливается много грязи и песка.

«Самый главный принцип — чем быстрее вы обработаете грибы, тем безопаснее будет готовое блюдо. Грибы — это белковый продукт, а любой белок портится очень быстро. Не храните их в тепле, даже если планируете готовить через несколько часов», — подчеркивает Светлана Черепицына.

Правило третье: вымачивание для горьких грибов

Некоторые виды (грузди, волнушки, горькушки) содержат млечный сок, который дает горечь. Чтобы от него избавиться, грибы нужно замочить в холодной подсоленной воде на срок от нескольких часов до нескольких суток. Воду меняйте каждые 4–6 часов. Для остальных грибов вымачивание не обязательно, но полезно — оно помогает удалить остатки грязи и возможных паразитов.

Правило четвертое: обязательная варка без исключений

Даже те грибы, которые вы планируете жарить или мариновать, нужно предварительно отварить. Варка уничтожает большинство бактерий и частично разрушает токсины. Время варки зависит от вида:

шампиньоны, вешенки — 10–15 минут;

белые, подосиновики, подберезовики — 20–30 минут;

лисички — 15–20 минут;

сыроежки — 10–15 минут;

опята — 30–40 минут;

сморчки и строчки — обязательно двукратная варка по 15–20 минут со сливанием отвара.

После варки отвар обязательно слейте. Не используйте его для супов или соусов.

«Важно помнить, что варка не делает ядовитые грибы съедобными. Если вы сомневаетесь в виде — не берите его вообще. Никакая термическая обработка не нейтрализует яд бледной поганки или мухомора», — предупреждает Светлана Черепицына.

Правило пятое: правильное хранение и разумное употребление

Готовые грибы храните в холодильнике не дольше 2–3 дней. Замороженные грибы можно держать до года, но после разморозки их нужно сразу использовать. Не ешьте грибы на ночь и в больших количествах — это тяжелая пища, которая перегружает поджелудочную железу и печень.

«Если после еды вы почувствовали тошноту, боль в животе, слабость, головокружение — немедленно вызывайте скорую. При отравлении грибами счет идет на минуты. Не занимайтесь самолечением, не пейте активированный уголь — только врачи могут спасти жизнь», — заключает врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

