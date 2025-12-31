56 дронов над морем и поврежденный причал на земле: стало известно об итогах ночной атаки ВСУ

В официальном сообщении Минобороны России, распространенном через ведомственный телеграм-канал, указано, что за период с 23:00 30 декабря до 8:00 31 декабря силами дежурных расчетов противовоздушной обороны удалось перехватить и ликвидировать в общей сложности 86 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Согласно сводке Минобороны, более половины из всех перехваченных беспилотников — 56 аппаратов самолетного типа — были уничтожены над Черным морем. Попытка атаки была зафиксирована и в Брянской области, где силами противовоздушной обороны нейтрализовано девять дронов. Над Липецкой областью и Республикой Крым сбито по восемь БПЛА, над Краснодарским краем — пять.

Несмотря на эффективную работу систем ПВО, некоторые атаки привели к разрушениям на земле. По оперативным данным из Краснодарского края, в результате попадания повреждены участок газопровода в жилом секторе и портовый причал.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале заверил, что жертв среди гражданского населения в регионе удалось избежать. Глава Липецкой области Игорь Артамонов, не раскрывая деталей возможных последствий, ограничился публикацией в своем канале сообщения об угрозе воздушного нападения.

Ранее сообщалось, что три мирных жителя пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ.