Один рабочий день как два: в ГД предложили новые гарантии для судей и работников аппаратов в новых регионах

Депутат Госдумы Сергей Чижов пояснил особенности законопроекта «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ», который депутаты Государственной думы намерены рассмотреть на заседании во вторник, 24 марта, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат Чижов высказал мнение, что судьи, работающие в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, сталкиваются с опасностью. Будние дни специалистов сопряжены бытовыми сложностями. В частности, во время образовательного процесса несовершеннолетних детей, доступа к медицинским услугам, а также решением прочих вопросов, касающихся социальной сферы.

Авторы законопроекты считают, что с учетом всех сложностей стоит предоставить специалистам возможность оформления льготного стажа.

«Законопроект приравнивает один день судейской работы на новых территориях к двум дням стажа. Его принятие будет способствовать соблюдению принципа единства статуса судей», – подчеркнул Чижов.

Документ законопроекта опубликован на официальном портале. В нем указано, что президент РФ Владимир Путин не раз акцентировал внимание на том, что обстановка в исторических регионах складывается непросто: повседневная жизнь местных жителей, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, ежедневно связана с повышенными рисками и проблемами инфраструктурного характера.

