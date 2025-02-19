Один смог выбраться: группу туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкессии

По данным канала, 15 туристов находились в Зеленчукском районе вблизи Софийского ущелья на Архызе. Трех человек накрыло лавиной. На данный момент известно, что один человек сумел выбраться самостоятельно. Его осматривают медики.

По информации SHOT, спасатели оказывают помощь в поисках двух пострадавших. Mash сообщил, что снег сходит в нескольких районах Кавказских гор. Телеграм-канал Mash Gor напомнил, что в Северной Осетии также пропали два туриста. Согласно предварительной информации, туристы сорвались со скалы. Спасатели развернули поисковую операцию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сошел с рельсов вагон электропоезда.