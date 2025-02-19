Один смог выбраться: группу туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкессии
SHOT: группу туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкессии
Фото: [pxhere.com]
Трех туристов накрыло лавиной в горах Карачаево-Черкессии, сообщил SHOT.
По данным канала, 15 туристов находились в Зеленчукском районе вблизи Софийского ущелья на Архызе. Трех человек накрыло лавиной. На данный момент известно, что один человек сумел выбраться самостоятельно. Его осматривают медики.
По информации SHOT, спасатели оказывают помощь в поисках двух пострадавших. Mash сообщил, что снег сходит в нескольких районах Кавказских гор. Телеграм-канал Mash Gor напомнил, что в Северной Осетии также пропали два туриста. Согласно предварительной информации, туристы сорвались со скалы. Спасатели развернули поисковую операцию.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье сошел с рельсов вагон электропоезда.