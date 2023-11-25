Одна группировка ХАМАС начала передачу заложников, другая - временно приостановила

Согласно сообщениям СМИ, бригады «Аль-Кассам» начали передавать израильских заложников представителям Красного Креста, а бригады «Бригады Иззэддина аль-Кассама» приостановили процесс до момента, пока не будут выполнены все их требования.

В эфире палестинского телеканала «Аль-Акса» сообщили, что представителям Международного комитета Красного Креста военное крыло движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» начало передавать израильских заложников. Это уже вторая группа людей, которая будет передана. Ранее в пятницу, 25 ноября, первая группа заложников вернулась домой к родственникам.

«Бригады «Аль-Кассама» начинают передачу второй группы заложников-сионистов (израильских - ред.) Красному Кресту в Хан-Юнисе», - говорится в сообщении телеканала.

В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявила о прекращении передачи заложников израильской стороне до тех пор, пока не будут выполнены все условия, сообщает ТАСС. Представители военной группировки требуют, чтобы открыли въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

Гуманитарная помощь должна быть доставлена в северную часть сектора Газа. Члены группировки также завили, что израильская сторона нарушает договоренности об освобождении палестинских заключенных. Пока эти два требования не будут выполнены, передача заложников не возобновится.

Израиль согласился на временное прекращение военных действий с целью обмена заложниками и арестованными в двухстороннем формате.

В субботу, 25 ноября, в Берлине прошла акция протеста. Организаторы требуют, чтобы правительство Германии перестало отправлять военную технику и переводить деньги Украине и Израилю для военных действий. Люди призывают к мирному урегулированию конфликтов.