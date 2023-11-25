В Берлине тысячи людей вышли на акцию протеста против военной помощи Украине и Израилю

В Берлине прошли многотысячные акции протеста. Организаторы акции призывают правительство страны прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине и Израилю и настаивать на дипломатическом завершении вооруженных конфликтов, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Вместо деэскалации и дипломатии, федеральное правительство поставляет все больше оружия, в том числе и на территории, охваченные войной», - заявляют организаторы протестного шествия

Протестное шествие инициировал политик Сара Вагенкнехт, которая осудила помощь Украине и бомбардировки сектора Газа. Дипломат также раскритиковала правительство Германии, которое поддерживает происходящие в мире вооруженные конфликты. С позицией политика согласны тысячи людей, которые пришли на акцию протеста.

«Эта война должна закончиться. И это очень важно - во всех направлениях», - заявила политик Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт обратила внимание на то, что в стране есть много внутренних проблем: в школах не хватает учителей, инфраструктура требует срочной модернизации, а в больницах фиксируют дефицит медперсонала. Правительство не решает проблемы, но выделяет деньги для продолжения военных конфликтов в разных частях мира.

Правительство Германии работает неэффективно, считает организатор акции протеста. Меры по удержанию цен на энергоносители и электричество были прекращены по решению суда, что повлияло на жизнь рядовых граждан ФРГ.

«И сразу же речь пошла о сокращении расходов на тех, кто меньше всего может за себя постоять», - считает Сара Вагенкнехт

Организаторы отметили, что на протест пришло около 20 тысяч людей. Им раздавали брошюры, в которых опубликованы лозунги с призывом к мирным переговорам на Украине и Израиле. Некоторые протестующие несли флаги Германии и России. Также у людей в руках были плакаты с лозунгами, призывающими завершить войны:

«Нет войне, сложите оружие».

«Прекратите русофобию».

«Образование вместо бомб, НАТО и войн»

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у Германии есть финансовые проблемы, но они не отразятся на предоставлении помощи Украине. Украинский эксперт Олег Соскин уверен, что Германия уже совсем скоро не сможет передавать Киеву деньги и технику, потому что сама столкнется с проблемами на политическом уровне: действующий канцлер не набирает необходимой поддержки граждан.