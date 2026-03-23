«Одна искра от болгарки»: россиянин случайно устроил пожар, который уничтожил имущество предприятия на 88 млн руб.

Рядовой трудовой день на одном из предприятий в Кузнецком районе Новокузнецка обернулся для организации многомиллионными потерями. 47-летний сотрудник взялся за угловую шлифовальную машинку, чтобы выполнить обычную операцию — отрезать деталь. Однако одно неосторожное движение привело к искре, и огонь в считанные мгновения распространился по производственному цеху, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, последствия оказались масштабными: имущество компании получило серьезные повреждения, а общая сумма причиненного ущерба превысила 88 млн руб. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности во время проведения огневых работ.

«19 декабря 2024 года в производственном здании предприятия при проведении обвиняемым огневых работ с использованием угловой шлифовальной машинки с нарушением требований пожарной безопасности в процессе резки металла произошло возгорание», — уточнили в надзорном ведомстве.

По информации издания, работник полностью признал свою вину. Теперь ему грозит наказание по статье 168 УК РФ — максимальное наказание по этой статье составляет до одного года лишения свободы. Уголовное дело уже передано в суд, где предстоит определить цену одной роковой искры от болгарки.

