В Московском регионе пострадавшим на производстве передали почти 20 новых автомобилей

С начала 2026 года Отделение Соцфонда по Москве и Московской области в рамках обеспечения пострадавших на производстве адаптированными транспортными средствами передала гражданам ключи от 17 новых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Спецтранспорт необходим для реабилитации тех, кто пострадал в разные годы на производстве. Его предоставляют в рамках страхования от несчастных случаев на основании заключения медико-социальной экспертизы при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Машины оснащают с учетом индивидуальных физических особенностей владельца, срок их эксплуатации составляет семь лет. В течение этого времени он может получать дополнительную помощь, отметили в сообщении.

«Граждане, получившие производственные травмы, могут рассчитывать на страховые выплаты, пособие по временной нетрудоспособности», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Среди других мер поддержки — обеспечение техническими средствами реабилитации, ежегодная компенсация половины стоимости полиса ОСАГО.

Узнать другие подробности по теме можно по номеру 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

