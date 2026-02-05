Жители Химок стали очевидцами редкого атмосферного явления — в ночном небе над городом появилось сразу четыре светящихся объекта, напоминающих Луну. Запись необычного зрелища была сделана на видео местными жителями и передана в редакцию REGIONS. Многие горожане отметили, что картина выглядела загадочно и даже мистически.

«Выглядело завораживающе и немного жутко, как в фильмах про другие планеты. Вместо одной Луны — целый парад. Хорошо, что успела сфотографировать, а то бы утром сама себе не поверила», — рассказала REGIONS жительница дома на улице Панфилова.

На представленных кадрах отчетливо различимы четыре ярких сферы, схожих по размеру и свечению с естественным спутником Земли. Несмотря на впечатляющие изображения, метеорологи призывают сохранять научный подход и не связывать увиденное с паранормальными явлениями. Специалисты уверяют, что в данной ситуации нет ничего аномального.

«Многократная» Луна — это распространенный оптический эффект, пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Подобные кадры получаются при съемке через современные стеклопакеты с многослойной структурой. Каждый слой стекла создает дополнительное отражение, в результате чего на фото и видео возникает иллюзия нескольких лун, которые могут лишь незначительно отличаться по яркости.

«Когда яркий объект, в данном случае Луна, фотографируется через окно, свет переотражается между стеклами. Каждое стекло создает свой дубликат изображения», — подчеркивает синоптик.

Ранее сообщалось, какими событиями февральское небо порадует любителей астрономии.