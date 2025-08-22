«Одни ли мы в нашей галактике»: открытие ученых позволит найти ответы на загадочные вопросы
Фото: [Медиасток.рф]
Доцент Самарского университета имени Королева Иван Антонов рассказал, что изучение молекул вне Земли позволит найти ответы на многие философские вопросы, сообщил sovainfo.ru.
По мнению ученого, люди узнают, как образовалась жизнь на Земле. Предположений несколько: занесена извне или развилась только в наших условиях.
«В прикладном смысле это помогает найти ответы на вечные вопросы о том, одни ли мы в нашей галактике», — пояснил астрохимик.
По информации эксперта, отдельные частицы Вселенной встречаются и образуют молекулы. Для поиска ответов на вечные вопросы необходимо понять, что позволяет молекулам соединяться. Предположений у экспертов много: глубокий вакуум, уровень радиации (леденящий). Согласно физическим законам, лучи должны развалить все связи на своем пути из-за слишком высокой скорости. Однако этого не происходит.
«На нашей планете все состоит из молекул, отдельных атомов практически нет. Воздух – из молекул кислорода и азота, сами мы – из белков, жиров и углеводов – тоже больших молекул», — пояснил эксперт.
Иван Антонов рассказал, что начал увлекаться наукой еще в дошкольные годы. В его руки попала интересная книга про атомы, так и зарождалась любовь к открытиям. В начале 2000-х он переехал в США, где получил ученую степень PhD. В Самару ученый вернулся в 2021 году.
