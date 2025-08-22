«Одни ли мы в нашей галактике»: открытие ученых позволит найти ответы на загадочные вопросы

По мнению ученого, люди узнают, как образовалась жизнь на Земле. Предположений несколько: занесена извне или развилась только в наших условиях.

«В прикладном смысле это помогает найти ответы на вечные вопросы о том, одни ли мы в нашей галактике», — пояснил астрохимик.

По информации эксперта, отдельные частицы Вселенной встречаются и образуют молекулы. Для поиска ответов на вечные вопросы необходимо понять, что позволяет молекулам соединяться. Предположений у экспертов много: глубокий вакуум, уровень радиации (леденящий). Согласно физическим законам, лучи должны развалить все связи на своем пути из-за слишком высокой скорости. Однако этого не происходит.

«На нашей планете все состоит из молекул, отдельных атомов практически нет. Воздух – из молекул кислорода и азота, сами мы – из белков, жиров и углеводов – тоже больших молекул», — пояснил эксперт.

Иван Антонов рассказал, что начал увлекаться наукой еще в дошкольные годы. В его руки попала интересная книга про атомы, так и зарождалась любовь к открытиям. В начале 2000-х он переехал в США, где получил ученую степень PhD. В Самару ученый вернулся в 2021 году.

