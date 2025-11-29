Одностороннее движение отменят, а для пешеходов поставят светофор: какие еще решения изменят жизнь в Химках?

Участниками мероприятия стали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты Инна Монастырская, Глеб Демченко, Александр Васильев, специалисты профильных управлений администрации, ГАИ. В ходе заседания комиссии обсудили ряд актуальных вопросов: установку дорожных знаков «Остановка запрещена», изменение схем движения на сложных участках, организацию новых пешеходных переходов. Перенос остановки «Кинотеатр Юбилейный» на улице Чапаева стал одной из самых обсуждаемых тем.

«Каждый день я вижу, как ученики Центральной детской школы искусств и многие жители переходят улицу Чапаева в неположенном месте, прямо напротив парковки ЦДШИ. Это очень опасно, хотя в 50 метрах в обе стороны есть пешеходные переходы. Перенос остановки ближе к “зебре” сделает маршрут для сотен детей и взрослых гораздо безопаснее. Это вопрос не удобства, а жизни и здоровья», – отметила Инна Монастырская.

Депутат Александр Васильев акцентировал внимание на вопросах безопасности у образовательных учреждений, которые условно были выделены в отдельный блок. В числе предложения депутата — ликвидация стоянки у территории школы №31, которая образовалась несанкционированно, и установка на въезде во дворы на улице Родионова знака «Дети».

«Депутаты регулярно участвуют в таких комиссиях. Наша роль – быть мостом между жителями и администрацией, доносить проблемы “с земли” и добиваться их решения. Именно такой диалог помогает находить оптимальные решения и делать наш город безопаснее для всех», – поделился Александр Васильев.

Было детально проанализировано текущее положение дел на улице Черняховского в Сходне, где в настоящее время действует схема одностороннего движения. Участники заседания рассмотрели перспективу полной отмены этого ограничения.

Параллельно обсуждалась и другая острая проблема — организация безопасного пересечения пешеходами оживленного перекрестка улиц Горной и Ленинградской. В качестве основного решения было предложено оборудовать данный участок современным светофорным объектом. Комиссия также инициировала рассмотрение вопроса о монтаже дополнительных искусственных дорожных неровностей — так называемых «лежачих полицейских».

