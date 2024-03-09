Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на авторском YouTube-канале опубликовал видео, в котором предрек скорый ядерный конфликт между США и Россией, сообщили РИА Новости .

Избежать глобального конфликта можно при условии, если американское правительство изменит вектор своей политики по отношению к России. США необходимо нормализировать отношения с Россией, наладить партнерские связи.

«Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный. Толкать США против собственных интересов – полное безумие», — заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Эксперт также рассказал, что не понимает причин столь бдительного внимания США к Украине. Одобрять последний пакет помощи совершенно не стоит. Это не изменит ход СВО. Вашингтону стоило более серьезно относиться к решению собственных проблем, а не киевского режима.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что Венгрия и Румыния легко смогут забрать те территории Украины, где проживают граждане Украины, коренные венгры и румыны. Достаточно будет провести референдум. Польша также заявит о желании присоединить к себе граничащую с Украиной область, но Россия будет всячески этому препятствовать.