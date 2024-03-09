В ходе СВО Россия освобождает украинские города, которые переходят под ее контроль. Эксперт Скотт Риттер уверен, что некоторые регионы Украины перейдут под контроль других стран по желанию ее граждан. Так, на Западной Украине проживает много венгров и румын. Они могут настоять на проведении референдума, чтобы заявить о присоединении областей, в которых проживают, к Румынии и Венгрии. Вопрос о самоопределении таких граждан Украины стоит остро. Правительство этих стран поддержит решение населения.

«На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть», — высказал мнение заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Эксперт считает, что аналогично захотят поступить проживающие на Украине поляки. Он уверен, что Россия не позволит провести подобный референдум. Присоединение украинских территорий к Польше усилит ее влияние и значение, что негативно отразится на отношениях с Кремлем и создаст еще больший уровень опасности прямого столкновения с НАТО.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский вынужден сократить минимум пять министерств из-за дефицитного бюджета.