Отставной офицер ВСУ Игорь Лапин в интервью украинскому телеканалу «Прямой» рассказал, к чему готовятся жители Запорожья и раскритиковал действия правительства Украины, сообщили РИА Новост и.

Отставной офицер ВСУ Лапин высказал мнение, что украинское правительство нерационально распределяет деньги. Так, на выступление исполнителей на музыкальном конкурсе «Евровидение» находятся миллионы. Финансирование выделяют для организации телевизионного проекта «единого марафона» или усовершенствования государственного сервиса «Дия» с целью возможности онлайн-голосования на выборах. На оборонительные ограждения вдоль Запорожья денег нет.

«Мне одна из моих зрительниц на «Youtube» написала: «Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?» То есть у людей сейчас такое настроение на земле», — рассказал отставной офицер ВСУ Игорь Лапин.

Спикер уверен, что в скором будущем территория Украины будет уменьшаться из-за непрофессиональных действий правительства. Провести мобилизацию киевский режим не сможет в том количестве личного состава, как требуют нынешние реалии в зоне СВО.

«Будут гибнуть, потому что без мобилизации не смогут закрыть всю линию фронта в 1,5 тысячи километров, которая сегодня активна. Тогда она будет уменьшаться», — считает спикер.

У ВСУ проблемы с артиллерией, которые с каждым днем будет лишь усугубляться.

Ранее спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий спрогнозировал, что военные России в ближайшее время начнут освободительную операцию Запорожья.