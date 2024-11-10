Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский во время интервью журналистке Наталье Влащенко рассказал, что владельцы «Миротворца» создавали базу исключительно для шантажа и вымогательств денег, сообщили РИА Новости.

Спикер рассказал, что к нему лично обращались за помощью люди, чьи данные попали в базу. Они сообщали о шантаже. Сначала их фамилии оказывалась в «Миротворце», а потом с ними связывались неизвестные лица. Они требовали денег взамен на исключение человека из перечня. Причем часто люди, оказывавшись в реестре, попадали туда без повода.

«Одних туда сунули, вторых, пропадают люди. На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на «Миротворце», — заявил офицер ВСУ Ярославский.

В сайт «Миротворца» вносят фамилии тех лиц, кого Украина считает врагами. Преимущественно в реестре оказываются ополченцы, журналисты, политические деятели, эксперты и общественники, которые разделяют пророссийские взгляды. В частности, генерального секретаря ООН Антониа Гутерреша недавно внесли в список из-за того, что он прибыл в Казань.

Ранее сообщалось, что после победы Трампа на выборах президента США его убрали из «Миротворца», где он был с 2018 года за слова о Крыме.