Официальный курс доллара и евро на вторник вырос

Курс доллара на вторник, 31 октября, вырос на 2,61 копейки и составил 93,2435 рубля. Также вырос курс евро. Его показатели - 98,6164 рубля (рост составил 26,6 копейки). Снижение зафиксировано относительно курса юаня по отношению к рублю. После снижения на 0,51 копейки курс составил 12,7071 рубля.

Колебания курса доллара вызывают у россиян опасения, что их сбережения могут пропасть. Особенно обеспокоены люди, которые застали эпоху СССР, когда многие вклады просто «сгорели». Экономист Наталья Проданова рассказала, есть ли риск повторения истории. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».