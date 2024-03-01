Оформить депозит, не покупать акции и не паниковать: экономист Зуева рассказала, как пережить кризис

Эксперт отметила, что самое страшное, что может произойти с Россией — это война с НАТО или США. Во всех остальных случаях людям не стоит переживать. Необходимо адаптироваться под новые условия жизни. Если человек понимает, что ему не хватает заработной платы, необходимо искать другую работу. Нет необходимой квалификации? Стоит пройти курсы или получить профильное образование.

В условиях кадрового дефицита работодатель не будет увольнять сотрудника без весомых для этого причин, поэтому эксперт рекомендует добросовестно относиться к выполнению рабочих обязанностей и не переживать без повода.

Если есть возможность откладывать, то лучше открыть депозит.

«Сейчас ничего лучше, чем депозитный счет, нет. Обычный банковский счет, потому что при ставке ключевой 16% банки тоже повысили ставки по депозитам. Это вариант сохранности денег. Не то что их преумножения, но сохранности — да», — рассказала экономист Елена Зуева.

Эксперт считает, что покупать ценные бумаги сейчас рискованно. Допустим вариант приобретения облигаций. Точно не стоит вкладывать в иностранные акции из-за санкций.

Ранее экономист Ольга Тарасова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда от оформления вклада лучше отказаться.