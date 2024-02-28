«Человек рискует переплатить»: экономист рассказала, что должно насторожить при открытии вкладов

За привлекательными ставками по вкладам могут таиться скрытые условия. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова рассказала, что должно насторожить граждан при оформлении такого продукта.

Хранить деньги на вкладах становится все более выгодно. В зависимости от банка, суммы и срока депозита его доходность может доходить до 15-16% годовых. Но эксперт подчеркнула, что иногда высокие ставки могут дорого обойтись клиенту.

Так, по словам Тарасовой, бывают случаи, когда человек обращается в банк за тем, чтобы открыть депозитный счет, а ему предлагают одновременно оформить карту рассрочки, чтобы получить повышенный процент.

«Карта рассрочки не всем нужна. Она приводит к дополнительным, часто ненужным тратам, обусловленным желанием получить сиюминутную выгоду. Условия рассрочки внимательно не изучаются, в то время как в договоре может быть прописано множество дополнительных услуг, за которые могут списывать деньги. Это сложный банковский продукт и, соглашаясь на его оформление без особой нужды, человек попросту рискует переплатить», — пояснила Тарасова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экономист уточнила, что это подтверждается и множеством негативных комментариев россиян на специальных сайтах, собирающих отзывы о работе банков.

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