Огненный апельсин в ночном небе: как суперлуние окрасило луну в рыжий цвет

Жители Кемерово в ночь на 7 ноября наблюдали за луной, которая отличалась цветом. Небесное светило было огненного цвета. В народе такую луну еще называют апельсиновой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Очевидцы рассказали корреспонденту Сибдепо, что луна стала другого цвета ориентировочно в 18:00. Горожане заметили, что небесный объект казался намного более близким, чем обычно. Отличался он и размером. Жители Кемерово активно фотографировали природное явление и делились снимками в телеграм-каналах. По данным кузбассовцев, уже в 19:00 луна стала обычного цвета. Больше она не привлекала внимание.

По информации издания, причина изменения цвета заключается в суперлунии, за которым наблюдали не только жители Кемерово, но и всей России. Во время астрономического явления полная луна становится более яркой и близкой. В этот период она оказывается в точке перигея. Это значит, что Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние. Наблюдать за явлением можно без специального оборудования, потому что, по информации экспертов, небесное тело становится ярче на 16% и больше (визуально) на 8%.

Ранее сообщалось, что подмосковный астролог советует до 10 ноября во время второго суперлуния года заняться уборкой и контролировать эмоции.