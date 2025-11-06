Суперлуние и ретроградный Меркурий: подмосковный астролог советует до 10 ноября заняться уборкой и контролировать эмоции

Подмосковный астролог Людмила Прохорова рассказала REGIONS, что во второе суперлуние года рекомендовано придерживаться определенных правил: в некоторые дни важно контролировать эмоции, в другие — направить энергию на генеральную уборку.

Специалист отметила, что 6 ноября произойдет ключевое событие — Луна приблизится к звездному скоплению Плеяды, известному как Семь сестер. Это космическое соседство, по словам астролога, создаст мощный энергетический импульс, который ощутит на себе каждый житель планеты.

«Самая главная астрологическая вещь, что полнолуние будет происходить в Овне. Овен — это огненный знак, значит, это будет энергетически сильный момент. В связи с этим, не рекомендую поддаваться на конфликты и сиюминутные желания, связанные с бизнесом, деньгами и отношениями. Так как позже это будет сложно исправить», — объяснила Прохорова.

Прохорова рекомендует сознательно направлять возникающую энергию в продуктивное русло. Наилучшими способами реализации этого потенциала она называет физическую активность, творческие проекты и даже масштабную уборку жилого пространства.

«Перед разворотом Меркурия отличным решением будет потихоньку выкидывать старые и залежавшиеся вещи, то есть очистить пространство», — рекомендует Людмила.

Особое внимание астролог уделила периоду с 6 по 10 ноября, назвав эти дни психологически сложными. Она призвала к особому самоконтролю, связав это с двумя важными астрономическими событиями: переходом Венеры в Скорпион и сменой траектории Меркурия, которая произойдет 9 ноября.

«В эти дни ожидаются полный деструктив и хаос, когда нужно будет перестроиться. 4 ноября Марс вошел в знак Стрельца, а Солнце в Скорпиона, это будоражит наши эмоции и чувства. Поэтому нам нужно быть аккуратными», — подчеркивает собеседница REGIONS.

Прохорова также акцентировала, что эмоциональная стабильность особенно важна в сфере личных отношений. По ее словам, в 2025 году все фазы полнолуния и новолуния считаются потенциально конфликтными точками, требующими осознанного поведения как от женщин, так и от мужчин.

