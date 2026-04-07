Оголенные провода, щели в деке и люфт батареи: что проверять перед каждой поездкой на самокате

По информации эксперта, перед тем как подключать устройство к сети, нужно убедиться, что в батарею не попала влага. Если все в порядке, сначала включают зарядное устройство в розетку, и только затем подсоединяют его к самокату.

Эксперт советует по возможности избегать поездок под дождем и преодоления глубоких луж. Также не стоит мыть двухколесное транспортное средство сильной струей воды. Аккумулятор и часть электронных компонентов управления находятся в нижней части деки. Если туда проникнет влага, это может вызвать не только коррозию, но и короткое замыкание, а в итоге — выход батареи из строя.

Перед каждой поездкой Велижанин рекомендует осматривать самокат: нет ли торчащих оголенных проводов, надежно ли зафиксированы соединения, нет ли видимых зазоров в деке. Особое внимание стоит уделить креплению батареи — она должна быть зафиксирована жестко, без люфта.

