Огонь доходит до дороги: федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за лесного пожара в Забайкалье

По информации канала, пламя достигло окраины населенного пункта. Вблизи расположена заправка и кафе. В ночное время сотрудники МЧС принимали необходимые меры, чтобы огонь не дошел до территории автозаправочного комплекса. Им удалось не допустить взрыва.

«Сейчас пламя отодвинули на километр от жилых домов, но ситуация может стать критической, если сменится ветер», — сообщил телеграм-канал «112».

По информации канала, огонь уже максимально близко приблизился к дороге, соединяющей Иркутскую область, Забайкальский край и Бурятию. Движение в сторону трех крупных регионов частично затруднено. Было принято решение о закрытии 4 км в Улетовском районе региона. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию. С целью снижения нагрузки на дорогах они отправляют весь транспорт в объезд через село Татурово.

«Огонь подошел вплотную к полотну, горят обочины», — располагает информацией телеграм-канал «112».

По информации канала, активную помощь в ликвидации огня оказывают жители соседних сел. К ним присоединились волонтеры. Режим ЧС федерального уровня был введен на всей территории Забайкалья в конце апреля.

Ранее сообщалось, что жители села в Забайкалье около недели сами тушат лесной пожар.