Огонь по крыше и тело в квартире: СК назвал вероятную причину пожара в пятиэтажке в Красноярском крае

Пресс-служба НСУ СК по Красноярскому краю Республике Хакасия в своем телеграм-канале проинформировала, что пожар площадью 2 тыс. кв. м в пятиэтажном здании мог начаться из-за курения в квартире с нарушением правил пожарной безопасности, сообщил РБК.

По информации ведомства, инцидент произошел в доме по улице 9-й Пятилетки города Сосновоборска. В ночь на 11 октября в ходе ликвидации огня обнаружили тело 48-летней женщины. Установлено, что она погибла вследствие воздействия высоких температур. Погибшая проживала в квартире совместно со свекровью и свекром. По факту инциденту проводится проверка.

«Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении», — указано в сообщении.

Согласно предположению специалистов, женщина курила и уснула с непотушенной сигаретой. В комнате, где она находилась, был зафиксирован очаг возгорания. Огонь быстро распространился по крыше. Установление всех деталей происшедшего продолжается.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины возгорания и смерти погибшей женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении.

В официальном телеграм-канале МЧС России сообщили, что из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. На данный момент известно также о двух пострадавших. В пункте временного размещения находится 28 человек, которые проживали в пострадавшем доме. Пожар удалось локализовать, а затем и полностью устранить 41 специалисту. В распоряжении спасателей находилось 11 единиц техники.

