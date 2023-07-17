Огромные пробки в Ростовской области стали последствием перекрытия Крымского моста

На трассах М-4 «Дон» и А-260 зафиксированы большие пробки, сообщает rostovgazeta.ru . Донской губернатор Василий Голубев рассказал о причинах увеличения экипажей на дорогах.

«На блокпосту в Ростовскую область из ДНР жуткая пробка, стоим больше часа, и не двигается почти. Губернатор, пожалуйста, сделайте проезд людям!», - жители обращаются в социальных сетях в губернатору Василию Голубеву

Теракт на Крымском мосту стал причиной временного перекрытия движения в том направлении. Теперь большой поток автомобилей направился по трассе М-4 «Дон» и А-260, которые проходят по территории Ростовской области.

Местные власти ужесточили контроль за гражданами, которые пересекают границу региона. При этом созданы все условия, чтобы минимизировать образование пробок: установлены дополнительные посты ДПС, увеличено количество сотрудников, патрулирующих магистрали.

В настоящее время ведется работа по организации дополнительных маршрутов для людей по территории Ростовской области с целью снижения нагрузки на главные трассы.