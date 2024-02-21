Охотник Жищенко рассказал о передвижении волков по территории России

Председатель правления ростовского общества охотников и рыболовов Андрей Жищенко рассказал, что в нынешнем сезоне сложно отслеживать передвижение волков из-за погодных условий, сообщает rostovgazeta.ru . Ранее информация о присутствии волков приходила из разных районов Ростовской области.

Недавно охотника приглашали в Веселовский район Ростовской области, где были замечены следы. В какой именно район теперь переместились звери, сказать на данный момент невозможно. Они спокойно преодолевают путь длиною 150-200 километров. Искать животных в этом году сложно из-за погодных условий.

Самый эффективный способ — поиск по следам хищника, которые он оставляет на снегу. Так удается определить, с какой стороны пришла стая и изучить привычки, например, где спит ночью и где питается. На это требуется несколько суток. Потом необходимо действовать.

«Я взял снегоход, все приспособления и отправился туда. Как раз лежал снег. Жил я там четыре дня — выслеживал стаю. Первые два дня не получалось. И только на третий день выследил, где они выходят из леса. Двух волков я добыл, обстрелял стаю. После этого стая сразу покинула лес», — рассказывает RostovGazeta охотник.

Ранее эксперт по безопасности Игорь Малышенко перечислил способы поведения при встрече с волком: оставаться спокойным и не смотреть в глаза хищнику, медленно и уверенно уходить.