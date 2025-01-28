Охрана и трехчасовая репетиция: раскрыт райдер Гоши Куценко

Райдер артиста Гоши Куценко не предполагает уникальных требований, сообщило интернет-издание «Абзац». Мероприятие с его участием обходится организаторам от 4,2 млн руб.

Издание отметило, что артист придет на мероприятие с готовым сценарием. Источник сообщил, что в райдере нет особенных требований. Хотя кое-какие детали учтены. Например, среди напитков должна быть виноградная водка — граппа. По данным издания, для артиста важно, чтобы дистиллят выдерживали в бочках для виски или для сотерна.

«Если указанный алкоголь не может быть предоставлен, необходимо договориться о другом с менеджментом знаменитости», — сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным издания, организаторы должны взять на себя обеспечение охраны артиста, его коллектива и оборудования. В гримерке должны быть подготовлены напитки: вино, сок, чай, кофе, энергетики, а также закуски: рыбная, мясная, овощная, сырная, фруктовая. По запросу может понадобиться горячее питание.

Издание отметило, что стоимость выступления увеличивается, если с Куценко приезжает его музыкальный коллектив. В таком случае условия райдера меняются. Коллектив может репетировать на протяжении трех часов. В это время в помещении не должно быть посторонних лиц.

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