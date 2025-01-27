СМИ раскрыли, как сложилась жизнь российской актрисы Порошиной после романа с Куценко

Поклонники звезды сериала «Всегда говори "всегда"» Марии Порошиной теряются в догадках, от кого актриса могла родить сына Андрея. В подробностях личной и профессиональной жизни разбирался портал radio1.ru.

Первый значимый роман артистки связал ее с Гошей Куценко. Тогда ей было всего 16 лет. Пара познакомилась в 1989 году и провела в гражданском браке пять лет. У Порошиной и Куценко на свет появилась дочь Полина. Отношения актеров закончились из-за разных взглядов на жизнь и неверности Гоши, в чем он сам признался гражданской жене.

В 2001 году Мария познакомилась с актером Ильей Древновым, в официальном браке с которым прожила 17 лет. У супругов родились три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира. Девочек крестили под православными именами несмотря на то, что Древновый исповедует ислам. Вскоре пара разошлась. Что стало причиной развода, неизвестно.

В 2019 году она родила сына Андрея, однако имя отца стало предметом обсуждений общественности. Фанаты называли мальчика ребенком Древнова, однако он свое отцовство отверг.

Также на слуху были отношения актрисы с актером Ярославом Бойко, однако эти отношения остались исключительно рабочими. Ярослав состоит в браке, в котором у него родилось двое детей.

Несмотря на непростые жизненные обстоятельства, Порошина продолжает верить в любовь и стремится к гармонии в жизни, делая акцент на счастье своих детей. Сейчас она продолжает работать в театре и принимает участие в съемках различных сериалов.

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