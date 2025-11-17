Охрана с шокерами и трехчасовые очереди испортили музыкальный фестиваль в Казани

В воскресенье, 16 ноября, пользователи соцсетей пожаловались на организацию музыкального фестиваля, проходившего в казанском «Корстоне»: людей не пускали в зал, после трехчасового ожидания часть зрителей так и не попала на концерт, охрана разгоняла толпу, сообщил inkazan.ru.

По данным сайта «Яндекс Афиша», максимальная стоимость билетов достигала практически 2 тыс. руб. Билеты продавали гражданам в возрасте от 12 лет. Сообщалось, что перед зрителями выступят рэперы, известные среди молодых людей.

По информации телеграм-каналов, в день мероприятия в зал не пустили всех, кто приобрел билеты. Пользователи жаловались, что простояли в очереди ни один час. Некоторые плохо себя чувствовали. В какой-то момент, по словам очевидцев, толпа пыталась прорваться. Охранники якобы применяли шокеры.

«По возвратам билетов обращайтесь на почту, указанную на сайте билетного агрегатора», — Inkazan выяснил, как получить возврат средств за билеты.

По данным телеграм-каналов, часть публики прошла в зал и смотрела концерт. Некоторые зрители так и не попали на мероприятие. Одна из версий — количество проданных билетов не соответствовало предоставляемым местам. Аналогичная ситуация сложилась в субботу, 15 ноября. Люди пришли на дискотеку 90-х годов и столкнулись с рядом трудностей.

«Организация ужасная, людей больше, чем помещается в зал. Многие люди не смогли попасть на концерт, простояли в очереди два часа!» — написал в комментариях пользователь.

Ранее сообщалось, что «Дом Озерова» в Коломне отметил юбилей бесплатными экскурсиями.