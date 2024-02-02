Оilcapital.ru: санкции против РФ негативно влияли на развитие рынка нефти в 2023 году

В 2023 году рынок нефти был зависим от двух факторов: введенные против России санкции и многочисленные геополитические конфликты, сообщает oilcapital.ru . Цена нефти в начале года отличается от той, которая была зафиксирована в конце. Аналитик считают, что рост спроса был переоценен.

Санкции принудили Россию выходить на другие рынки в поисках новых партнеров по приобретению нефти. Это стало мешать деятельности Саудовской Аравии, где раньше именно она занимала доминирующие позиции.

С еще одной проблемой столкнулись российские компании — пришлось сокращать добычу нефти. Хотя было объявлено, что решение добровольное, эксперты считают, что просто другого выхода у Рф не было. Важно было найти источник сбыта для имеющегося запаса сырья.

С целью налаживания отношений с Садовской Аравией Россия продавала ей нефтепродукты по заниженным ценам. Королевство использовало сырье для собственных нужд, а добытые нефтепродукты продавала в Европу. Аналогично поступали Китай и Индия.

В 2024 году аналитики прогнозируют рост стоимости нефти на мировых рынках.

«На сегодняшний день потенциал дальнейшего роста в значительной степени исчерпан: при текущем и ожидаемом уровне цен увеличения числа действующих буровых установок не ожидается. В связи с этим по итогам 2024 года можно ожидать наращивания добычи в объеме порядка 0,4 млн б/с — за счет повышения эффективности действующих активов», — рассказал старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин.

Ранее экстрасенс Инна Мишина растолковала для интернет-издания «Подмосковье сегодня» свои сны, рассказав о ситуации в 2024 году: три войны в мире, подешевение нефти для РФ и освобождение новых городов в зоне СВО.