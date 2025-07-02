В Совфеде назвали Азербайджан небезопасной страной для россиян
Сенатор Клишас: Азербайджан не является безопасной страной для граждан России
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Азербайджан не является безопасной страной для граждан России. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Так сенатор прокомментировал обострение российско-азербайджанских отношений в связи с арестом россиян в республике.
«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», — отметил Клишас.
30 июня в Баку азербайджанские силовики задержали семерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан. Суд в республике вынес решение об аресте главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова на четыре месяца по обвинениям, которые медиагруппа «Россия сегодня» считает необоснованными и незаконными.
По мнению азербайджанских правоохранителей, редакция Sputnik Азербайджан работала на территории республики незаконно, поскольку ранее ее аккредитация была приостановлена.
Помимо российских журналистов, в Азербайджане были арестованы и другие россияне — отмечалось, что всего в республике арестовали восемь граждан РФ.
Ранее российские туристы пожаловались на проверки и насилие в Азербайджане.