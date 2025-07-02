В Совфеде назвали Азербайджан небезопасной страной для россиян

Азербайджан не является безопасной страной для граждан России. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Так сенатор прокомментировал обострение российско-азербайджанских отношений в связи с арестом россиян в республике.

«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», — отметил Клишас.

30 июня в Баку азербайджанские силовики задержали семерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан. Суд в республике вынес решение об аресте главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова на четыре месяца по обвинениям, которые медиагруппа «Россия сегодня» считает необоснованными и незаконными.

По мнению азербайджанских правоохранителей, редакция Sputnik Азербайджан работала на территории республики незаконно, поскольку ранее ее аккредитация была приостановлена.

Помимо российских журналистов, в Азербайджане были арестованы и другие россияне — отмечалось, что всего в республике арестовали восемь граждан РФ.

Ранее российские туристы пожаловались на проверки и насилие в Азербайджане.