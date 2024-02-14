«Оказать медвежью услугу»: основательница кризисного центра для женщин рассказала о его работе

Основательница кризисного центра в Ростове Валерия Елизарова рассказала, что принуждает женщин просить о помощи и как им помогают, сообщает rostovgazeta.ru .

«Есть риск оказать медвежью услугу: если девочка задержится, это лишит ее фундамента, она не будет готова сама себя обеспечивать. Если девочка вышла от нас быстро — это показатель того, насколько качественно мы делаем свою работу», — объясняет Валерия.

В кризисном центре проживают только женщины. Мужчинам даже запрещен вход на территорию, будь то чей-то отец или брат. Появление представителя мужского пола может негативно отразиться на других россиянках.

Перед заселением женщина подписывает документ, что не будет сообщать адрес центра. Запрещено даже делать фото возле центра, чтобы мужчина не вычислил место расположения здания по другим объектам.

Подобные меры важны, ведь чаще всего женщины убегают от мужчин, которые применяли к ним физическую силу.

«Из Екатеринбурга с другого кризисного центра к нам женщина приезжала, ее мужчина преследовал. Он уже отсидел за убийство предыдущей своей женщины и все понимали, чем это может закончиться. Она исколесила всю страну до тех пор, пока не нашлось достаточно оснований, чтобы завести уголовное дело. Если я понимаю, что есть опасность, я попрошу другой регион принять девочку до того, как я узнаю права я или нет», — объясняет RostovGazeta Валерия.

В центре предоставляют временное жилье. С женщиной работает психолог, ей могут также помочь с оформлением документов или выполнят другую услугу. Чем раньше она покинет стены центра, тем лучше для нее, считает Виктория. Важно не прятаться от проблем всю жизнь, а уметь адаптироваться к ним. Бегут женщины не только от агрессивных мужчин.

«Кому-то достаточно провести у нас час, пока родные не заберут к себе в безопасное место. А некоторые девочки столкнулись с тем, что родственники поставили их перед выбором: делать аборт или уходить из дома. И таких мы готовы поддерживать всю беременность, если им больше некуда идти», — рассказывает основательница приюта.

На территории России есть несколько центров, в которых помогают женщинам. Иногда Виктория направляет свою подопечную в другой город, если понимает, что ее будут преследовать. Самое неприятное, по мнению основательницы центра, что женщин часто осуждает общество.

«Они говорят: „Сама виновата, могла просто встать и уйти“. Они не понимают, что человек в таком страхе, кода ему говорят, что у него заберут детей, когда ему не на что даже ребенка накормить. Если поблизости нет кризисного центра, что она будет делать на улице? Через три часа ребенок захочет есть. Это тоже держит там, где хотя бы есть холодильник и крыша над головой», — объясняет Валерия.

Сами женщины рассказывают, что сталкиваются с игнорированием проблемы со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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