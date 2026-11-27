Кимовский районный суд Тульской области приступил к рассмотрению иска регионального оператора «МСК-НТ» к местному жителю о взыскании задолженности за обращение с твердыми коммунальными отходами, накопившейся за период с 1 октября 2019 года по 30 июня 2026 года . Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В обоснование требований истец указал, что договор между оператором и собственником жилья действует с 1 января 2019 года на условиях публичной оферты и не требует оформления отдельного письменного документа для возникновения обязанности по оплате. По сведениям платежного агента АО «ОЕРИЦ», задолженность числится за жилым помещением на улице Толстого в Кимовске, при этом компания настаивает на том, что услуги по вывозу отходов оказывались в полном объеме.

Отмена судебного приказа и дата заседания

Ранее региональный оператор уже обращался за взысканием этой суммы в приказном порядке: мировой судья вынес судебный приказ 27 июля 2026 года, однако 22 сентября отменил его в связи с поступившими возражениями ответчика.

После отмены приказа компания направила в суд полноценное исковое заявление. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 30 ноября.