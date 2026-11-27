С 1 декабря 2026 года РЖД переходят на новую систему взимания сборов при возврате железнодорожных билетов. До 30 ноября включительно действует фиксированный тариф в размере 3,7 рубля за один проездной документ, однако с начала зимы размер удержания будет рассчитываться по прогрессивной шкале в зависимости от стоимости билета и времени, оставшегося до отправления поезда. Об этом сообщает GLAVNY.TV со ссылкой на данные перевозчика.

Комиссия при возврате билетов, приобретенных начиная с 1 декабря 2026 года, составит:

1% от стоимости — при сдаче билета за 45 суток и более до отправления;

3% от стоимости — при возврате в период от 30 до 44 суток до поездки;

5% от стоимости — если до отправления остается от 10 до 29 суток ;

10% от стоимости — при сдаче проездного документа за 9 суток и менее.

В компании подчеркнули, что прогрессивная шкала будет применяться исключительно к тем билетам, которые оформлены с 1 декабря 2026 года.

Причины изменений и статистика возвратов за 2025 год

Внедрение новой системы призвано снизить количество массовых отказов от поездок непосредственно перед отправлением поездов. По итогам 2025 года пассажиры вернули 25 миллионов билетов, что достигло 23% от общего объема перевозок.

При этом свыше половины всех возвратов приходилось на срок менее пяти дней до отправления поезда. Повторно реализовать перевозчику удалось только 39% таких мест, что соответствует 6 миллионам билетов.