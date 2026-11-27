В Московском зоопарке впервые родился детеныш редкого плоскоголового ксенозавра: фото и подробности
Московский зоопарк: впервые в истории родился детеныш плоскоголового ксенозавра
В отделе «Террариум» Московского зоопарка в середине октября 2026 года на свет появился детеныш ксенозавра плоскоголового — это первый случай размножения данного вида за всю историю учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.
Новорожденная ящерица вместе с родителями содержится во внутреннем неэкспозиционном помещении павильона «Террариум». Взрослую пару рептилий, которым на тот момент было по 2,5 года, Московский зоопарк получил весной 2019 года в дар от зоопарка Сан-Антонио (США). Успешное получение потомства открывает перспективы для формирования устойчивой резервной популяции этого редкого вида.
Условия содержания и особенности редкого вида
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова пояснила, что в природе плоскоголовые ксенозавры населяют дубовые леса и скалистые участки на высоте от 1300 до 1400 метров над уровнем моря, поэтому специалисты отдела «Террариум» строго поддерживают для них суточные перепады температур: 16–18 °C ночью, до 25 °C днем и около 30 °C в точке локального прогрева.
Основные факты о виде Xenosaurus platyceps и новорожденной особи:
- охранный статус и ареал: ящерица является эндемиком высокогорий центральной и восточной части Мексики с площадью обитания менее 5000 км², не встречается ни на одной охраняемой территории, страдает от фрагментации среды из-за туризма и сельского хозяйства и включена в список Международного союза охраны природы со статусом EN (находящийся под угрозой исчезновения);
- образ жизни и рацион: рептилии ведут ночной образ жизни, днем прячутся в расщелинах скал, в природе едят насекомых и мокриц, а в зоопарке питаются преимущественно сверчками — молодой детеныш уже активно принимает предлагаемый корм;
- размножение: половой зрелости ксенозавры достигают после трех лет, приносят потомство раз в 3–5 лет и относятся к яйцеживородящим видам, когда самка рождает от 1 до 4 полностью самостоятельных детенышей.