В отделе «Террариум» Московского зоопарка в середине октября 2026 года на свет появился детеныш ксенозавра плоскоголового — это первый случай размножения данного вида за всю историю учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Новорожденная ящерица вместе с родителями содержится во внутреннем неэкспозиционном помещении павильона «Террариум». Взрослую пару рептилий, которым на тот момент было по 2,5 года, Московский зоопарк получил весной 2019 года в дар от зоопарка Сан-Антонио (США). Успешное получение потомства открывает перспективы для формирования устойчивой резервной популяции этого редкого вида.

Условия содержания и особенности редкого вида

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова пояснила, что в природе плоскоголовые ксенозавры населяют дубовые леса и скалистые участки на высоте от 1300 до 1400 метров над уровнем моря, поэтому специалисты отдела «Террариум» строго поддерживают для них суточные перепады температур: 16–18 °C ночью, до 25 °C днем и около 30 °C в точке локального прогрева.

Основные факты о виде Xenosaurus platyceps и новорожденной особи: