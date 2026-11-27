Использование гаджетов перед сном нарушает циркадные ритмы и способно негативно отразиться на работе щитовидной железы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эндокринолога, кандидата медицинских наук Наталию Тананакину .

Врач пояснила, что синий свет от экранов устройств после 21:00 подавляет выработку гормона сна мелатонина. Сбой циркадных ритмов, в свою очередь, нарушает работу щитовидной железы и синтез ряда других гормонов, включая кортизол, а также гормоны сытости и голода — лептин и грелин.

Дополнительные факторы риска для эндокринной системы

Наталия Тананакина также перечислила другие привычки и состояния, способные нарушать гормональный баланс: