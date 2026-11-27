Подавление выработки мелатонина синим светом от экранов после 21:00: механизм
Тананакина: вечерний скроллинг грозится нарушить выработку гормонов
Использование гаджетов перед сном нарушает циркадные ритмы и способно негативно отразиться на работе щитовидной железы. Об этом сообщает«Лента.ру»со ссылкой на эндокринолога, кандидата медицинских наук Наталию Тананакину.
Врач пояснила, что синий свет от экранов устройств после 21:00 подавляет выработку гормона сна мелатонина. Сбой циркадных ритмов, в свою очередь, нарушает работу щитовидной железы и синтез ряда других гормонов, включая кортизол, а также гормоны сытости и голода — лептин и грелин.
Дополнительные факторы риска для эндокринной системы
Наталия Тананакина также перечислила другие привычки и состояния, способные нарушать гормональный баланс:
- употребление алкоголя: спиртные напитки нарушают метаболизм эстрогенов в печени, что приводит к дисбалансу гормонов в организме;
- хронический стресс: при длительном нервном напряжении резко повышается уровень кортизола, который при постоянном воздействии начинает подавлять выработку гормонов щитовидной железы, снижает чувствительность тканей к инсулину и нарушает синтез половых гормонов.