Половина штатных сотрудников Москвы — точнее 49% — надеется на 13-ю зарплату или годовой бонус по итогам 2026 года. При этом 26% респондентов уверены, что выплата действительно состоится. Такие данные приводят Авито Работа и Авито Реклама по результатам опроса, охватившего более 7 тыс. работающих в штате россиян (исследование есть в распоряжении REGIONS). Для сравнения: в 2025 году годовой бонус ожидали 40% работающих жителей страны.

По данным аналитиков, чаще всего на годовую премию рассчитывают сотрудники госструктур, охраны, безопасности и права — 55%. За ними следуют представители IT, digital, маркетинга и коммуникаций (48%), работники сельского хозяйства (47%) и промышленности (46%).

Среди тех, кто уже получал годовой бонус, 16% опрошенных оценили последнюю выплату примерно в один месячный оклад, 15% — в половину зарплаты, 9% — менее половины. Еще у 6% премия составила около полутора зарплат, у 4% — две. В среднем размер выплаты соответствовал месячной зарплате.

Повышение дохода в 2027 году входит в планы 52% штатных сотрудников Москвы. Среди работников в возрасте 18–24 лет такую финансовую цель поставили перед собой 57% опрошенных, в возрастных категориях 25–34 года и 35–44 года — по 58%.

Чаще всего москвичи замечают предложения о работе на площадках электронной коммерции — 26%. Профессиональные каналы и сообщества отметили 22% респондентов, рекомендации друзей, знакомых, родственников и коллег — 18%, социальные сети — 17%, видеоплатформы — 13%.

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отметил, что получение годовой премии стало для многих сотрудников предновогодней традицией.

«Интересно, что чаще всего на нее рассчитывают молодые специалисты: среди опрошенных в возрасте 18–24 лет премию ожидают 48%, среди тех, кому от 25 до 34 лет, — 45%. Среди поколения 65 лет и старше на нее рассчитывают уже 35% респондентов. Однако для сотрудника годовая премия — не только бонус перед праздниками, но и часть общего дохода за год, которую чаще всего учитывают и при оценке среднемесячного дохода. Для работодателя это возможность поощрить результаты команды, поддержать мотивацию сотрудников. Поэтому годовая премия может стать весомым преимуществом работодателя при найме и эффективным инструментом для повышения лояльности со стороны команды», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье молодым специалистам предлагают почти ₽100 тыс.